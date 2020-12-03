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Санатории предлагают план спасения

Автор RUSRADIO LT 21

Санатории предлагают государству план спасения работающих в этом секторе предприятий.

По данным DELFI, Ассоциация санаториев и реабилитационных центров призывает правительство сформировать заказ на их услуги в размере 100 млн евро. Такие услуги могли бы получить примерно 140 тысяч жителей, переболевших коронавирусом или имеющих другие проблемы со здоровьем.

По мнению Ассоциации, подобная поддержка не только помогла бы компаниям, но и улучшила бы состояние здоровья общества. По словам же экономистов, сектор нуждается в помощи государства, однако она должна быть выражена иным способом.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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