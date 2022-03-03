Сандра О боится превратиться в умершую «Маму»

Официальный трейлер хоррор-триллера «Мама» (Umma) представила кинокомпания Sony Pictures. Главную роль исполнила двукратная обладательница «Золотого глобуса» Сандра О («Убивая Еву»). Сценаристом и режиссером выступила Айрис К. Щим.

Фильм рассказывает о том, как «Аманда (О) и ее дочь (Файвел Стюарт) живут спокойной жизнью на американской ферме, но когда из Кореи прибывают останки ее матери, с которой Аманда не поддерживала связь, женщина становится одержима страхом превратиться в собственную мать».

В трейлере показано несколько странных моментов, например, то, что у дочери Аманды нет ни телефона, ни друзей, и ее жизнь, кажется, протекает в какой-то изоляции от остального мира, а их ферма странным образом не пропускает машины дальше определенной черты. Однако их спокойной жизни наступает конец, когда на ферму приезжает таинственный мужчина и говорит Аманде, что ее мать скончалась, и он принес ее останки в коробке, предположительно для того, чтобы Аманда похоронила их должным образом. Мужчина предупреждает, что «ее гнев будет расти, пока она остается в этой коробке», но женщина отказывается иметь что-либо общее со своей матерью и выгоняет мужчину из своего дома.

Аманда рассказывает дочери о своей матери, говоря, что она не хотела, чтобы дочь знала о ней. Трейлер сменяется жуткими образами, интригой, загадочными вопросами и тревожным предупреждением: «Не становись своей матерью».

Источник: InterMedia