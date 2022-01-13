Сати Казанова показала трагическую историю любви в горах

Сати Казанова и ее сольный проект Sati Ethnica выпустили клип на дебютную песню коллектива «Guashamahua».

«Guashamahua» – песня на родном для Сати кабардинском языке, потому она имеет особенное значение для певицы. По словам Сати Казановой, история, рассказанная в песне, основана на реальных событиях, которые произошли много веков назад.

– Это трагическая история любви. Вечная история о выборе между любовью и долгом. Это история удивительной, великой женщины с огромным сердцем, полным любви, – говорится в описании композиции.

Певица решила, что клип на эту особенную песню должен быть снят именно на Кавказе. Съемки проходили летом в горах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Режиссером ролика стала Екатерина Квасникова. По словам артистки, это были незапланированные, внезапные съемки, которые в один момент могли просто не состояться.

– Прогноз погоды не был благоприятным, – рассказала Сати. – Ехать в горы ближайшие три дня было попросту небезопасно из-за вероятности ливня, града и даже схождения селя. Команда была в сомнениях. Возникали предложения о переносе нашего путешествия. Но я знала: сейчас или никогда. Нам предстоял подъем на плато Канжал, небесной красоты место, прямо напротив красавца Эльбруса. Я спросила у нашего проводника, каковы шансы. Артем спокойно ответил: «Это горы. Никакой прогноз погоды не может ничего предсказать и гарантировать. Слушай свою интуицию: если она говорит тебе, что рисковать нужно, я готов. Снаряжу всю команду, и мы поедем. Если боишься, то лучше не ехать – горы не терпят страха». Меня эти слова, конечно, подстегнули, и я сказала: «Я верю, и мы поедем!».

Сати отмечает, что история самого клипа рассказывает о каждом и нас – о тех, кто хочет честно и бесстрашно задать себе вопрос «Кто Я?».

Источник: InterMedia