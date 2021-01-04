Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Сатирический псевдодокументальный фильм о событиях 2020-ого, от создателей «Черного зеркала». Американский взгляд на события года со знаменитыми актерами в главных ролях. Выборы в США, коронавирус и Black Lives Matters.

Комедийный вариант «Намедни». Забавные отсылки на поп-культуру, много стёба над архетипами людей, а также над реальными персонажами. Из минусов – далеки они от наших проблем и наших стран.