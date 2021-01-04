Новости Что посмотреть

Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Автор RUSRADIO LT 22
Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

2020, тебе конец! / Death to 2020

2020 / Netflix / 27 декабря

Death to 2020 / 2020, тебе конец! / 2020 / Netflix / 27 декабря

Сатирический псевдодокументальный фильм о событиях 2020-ого, от создателей «Черного зеркала». Американский взгляд на события года со знаменитыми актерами в главных ролях. Выборы в США, коронавирус и Black Lives Matters.

Комедийный вариант «Намедни». Забавные отсылки на поп-культуру, много стёба над архетипами людей, а также над реальными персонажами. Из минусов – далеки они от наших проблем и наших стран.

История брани с Николасом Кейджем / Nicolas Cage's History Of Swear Words

2021 / Netflix / 5 января

Nicolas Cage's History Of Swear Words / История брани с Николасом Кейджем / 2021 / Netflix / 5 января

Проект из шести эпизодов расскажет о самых распространенных бранных словах английского языка, их истории и влиянии на культуру. В качестве ведущего-рассказчика выступает – Николас Кейдж. К слову, ругается как сапожник.

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