Саулюс Чаплинскас: COVID-19 – это не шутка, даже для детей

С сегодняшнего дня в силу вступило решение Министерства здравоохранения Литвы об обязательном ношении масок в школах. RUSRADIO LT связалось с руководителем Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом, чтобы узнать мнение специалиста насчёт того, нужны ли детям маски.

Ну, во-первых, надо сказать, что уже есть достаточно доказательств в реальном мире, что правильное ношение маски существенно влияет на распространение вируса. Иначе говоря, уменьшает количество вируса, которое человек вдыхает, и тем самым возможность подхватить заражение, или болезнь будет протекать не столь серьёзно.

«С другой стороны, – говорит Саулюс Чаплинскас, – понятно, что не так просто маленьким детям правильно носить эту маску, но исследования показывают, что в школах ношение маски и тестирование наполовину уменьшает скорость распространения вируса. На втором месте идёт проветривание помещений. И на третьем месте – прививки тем детишкам, которым это уже возможно.»

По словам профессора, родители думают, что этот вирус не опасен для детей. С одной стороны, дети болеют гораздо реже, гораздо меньше смерность у них, чем у взрослых. Но европейские данные показывают, что дети до 19 лет составляют 20% популяции в странах ЕС. Госпитализация на педиатрических койках составляет только одну сотую часть от всех госпитализаций. Но если говорить о большом количестве госпитализированных людей, то сейчас, за девять месяцев этого года, в странах ЕС было дигностировано уже 5 с половиной млн именно педиатрических ковид-случаев. Свыше 21 тыс. детей было госпитализировано, из них свыше 700 – в реанимации, и, к сожалению, 170 детей не удалось спасти. Поэтому для некоторых детей COVID-19 не является такой безопасной болезнью.

Саулюс Чаплинскас приводит и другой пример: «То же самое показывают и американские данные. В прошлом году коронавирус был на 6-ом месте среди причин смертности детей в возресте 5-11 лет в США. И всего, скажем, в Америке в прошлом году от коронавируса умерло около 700 детей, тогда как от гриппа в обычный сезон умирает около 200 детей. Я просто хочу привести это как конкретные данные, что всё-таки COVID-19 – это не шутка, даже для детей.»