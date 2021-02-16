Счастливчик уже получил свои 13 млн евро

Житель Вильнюса, выигравший в лотерее более 13 млн евро, уже забрал свой приз. Счастливчик утверждает, что это изменит всю его жизнь.

В первую очередь счастливчик намерен с семьей объехать весь мир, а затем решит, куда ответственно инвестировать деньги.

Между тем, организаторы лотереи намерены предоставить победителю консультацию финансиста и психолога. По словам специалистов, нередко огромные деньги, свалившиеся на человека, затмевают разум. Счастливчик в скором времени их просто растрачивает, и даже влезает в долги.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.