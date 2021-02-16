Новости Паутина

Счастливчик уже получил свои 13 млн евро

Автор RUSRADIO LT 26

Житель Вильнюса, выигравший в лотерее более 13 млн евро, уже забрал свой приз. Счастливчик утверждает, что это изменит всю его жизнь.

В первую очередь счастливчик намерен с семьей объехать весь мир, а затем решит, куда ответственно инвестировать деньги.

Между тем, организаторы лотереи намерены предоставить победителю консультацию финансиста и психолога. По словам специалистов, нередко огромные деньги, свалившиеся на человека, затмевают разум. Счастливчик в скором времени их просто растрачивает, и даже влезает в долги. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Обращение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса к жителям столицы

Ремигиюс Шимашюс: пусть наступающий новый год будет радостным

Автор RUSRADIO LT
МВД создал Портал карт преступлений

МВД создал Портал карт преступлений

Автор RUSRADIO LT

Jony и Zivert попали в мировой рейтинг

Автор Эвелина Никанорова
Особое внимание полиции - самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Клайпеда планирует оставить три въезда в город

Автор RUSRADIO LT
Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Автор Эвелина Никанорова
The New York Times: десятка лучших картин года

The New York Times: десятка лучших картин года

Автор Эвелина Никанорова

Карта фамилий

Автор Эвелина Никанорова

Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Жуков, Макс Барских и Zivert

TopHit: музыкальные итоги 2020 года

Автор Эвелина Никанорова