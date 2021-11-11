Новости

Счета за отопление, новый стандарт столицы и Vilniaus lapai

Автор Анжелика Орлёнок
Счета за отопление, новый стандарт столицы и Vilniaus lapai
Pavyzdys 1350x250px 2

Вильнюсцы получили первые счета за отопление. Столица установила «Новый стандарт улиц города». Начинается Международный литературный фестиваль Vilniaus lapai. Об этих и других новостях читайте ниже.

После введения режима ЧП жителям других регионов, которые захотят поехать в Шальчининкай, потребуется разрешение Службы охраны госграницы Литвы. Исключение касается только тех, кто отправляется в Шальчининкай по работе.

С декабря за тестирование работники будут платить сами. Сейм отклонил вето президента на введение платных тестов невакцинированным работникам.

C 1 февраля 2022 года решением Банка Литвы увеличивается начальный взнос для получения кредита на вторую и последующие жилплощади до 30%. Это правило не будет применяться, если остаток кредита по прошлому займу меньше 50%.

Вильнюсцы получили первые счета за отопление: за октябрь счета выше, чем в прошлом году в морозы.

Если у вас из крана течёт вода зелёного цвета, звоните в компанию, занимающуюся отоплением. Зелёная вода означает, что идет проверка или ремонт маршрутов отопления. Если же тепловые сети скажут, что ремонт у вас не проводится, срочно звоните 112.

Столица презентовала «Новый стандарт улиц города». Главная идея: улица – это такое место города, где происходит не только движение, но и жизнь. В новой стратегии из 12 пунктов – озеленение и островки отдыха, освещение и единые элементы оформления улиц.

Памятник Цвирке в столице находится в клетке и накрыт чёрной плёнкой. Художник Агне Гинталайте сообщила, что это сценография мероприятия, к которому сейчас идёт подготовка. И, конечно же, все действия согласованы с самоуправлением столицы.

Деревья с территории Национального стадиона в столице высажены на улицах Гелвону и Озо.

Двор Публичной библиотеки им. Иевы Симонайтите в Клайпедском районе скоро украсит множество рождественских елок. Это восьмой конкурс новогодних елок для общин, школ и различных организаций.

В этом году в общественных местах Каунаса будет высажено более 500 деревьев.

В столице начинается международный литературный фестиваль Vilniaus lapai. Среди гостей – известный автор детективов Ю Несбё.

В мемориальном музее В. Миколайтиса-Путинаса реализовали проект, которому нет аналогов в Литве. С помощью специальной технологии записаны аутентичные звуки, издаваемые предметами музея (матрас, кварцевая лампа, дверь шкафа и т.п.). Посещение музея бесплатное.

Впервые в истории страны Литва выиграла медаль на Чемпионате мира по боулингу.

Учащиеся паневежской гимназии Я. Балчикониса вернулись с победой с одного из крупнейших Международных соревнований по робототехнике Robotex 2021, которое проходило в Таллине.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Правительство приняло пакет мер против распространения COVID-19

Правительство приняло пакет мер против распространения COVID-19

Автор Анжелика Орлёнок
Чрезвычайное положение, оплата парковки и подготовка к Рождеству

Чрезвычайное положение, оплата парковки и подготовка к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Тароматы в библиотеке, перемены в Каунасе и ледовая арена

Тароматы в библиотеке, перемены в Каунасе и ледовая арена

Автор Анжелика Орлёнок
Заканчиваются каникулы, ожидаются заморозки, продаётся синий кот

Заканчиваются каникулы, ожидаются заморозки, продаётся синий кот

Автор Анжелика Орлёнок
Новые правила изоляции, «общие банкоматы» и штраф за мусор

Новые правила изоляции, «общие банкоматы» и штраф за мусор

Автор Анжелика Орлёнок
Железные дороги, аэропорты и начало подготовки к Рождеству

Железные дороги, аэропорты и начало подготовки к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Перемены для школьников, Scanorama и Стелмужский «старичок»

Перемены для школьников, Scanorama и Стелмужский «старичок»

Автор Анжелика Орлёнок
Актуальная Европа. Всё самое важное и интересное за неделю

Актуальная Европа. Всё самое важное и интересное за неделю

Автор RUSRADIO LT
Длинные выходные, зимнее время и ограничение скорости

Длинные выходные, зимнее время и ограничение скорости

Автор Анжелика Орлёнок