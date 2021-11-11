Счета за отопление, новый стандарт столицы и Vilniaus lapai

Если у вас из крана течёт вода зелёного цвета, звоните в компанию, занимающуюся отоплением. Зелёная вода означает, что идет проверка или ремонт маршрутов отопления. Если же тепловые сети скажут, что ремонт у вас не проводится, срочно звоните 112.