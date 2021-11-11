Счета за отопление, новый стандарт столицы и Vilniaus lapai

Вильнюсцы получили первые счета за отопление. Столица установила «Новый стандарт улиц города». Начинается Международный литературный фестиваль Vilniaus lapai. Об этих и других новостях читайте ниже.
После введения режима ЧП жителям других регионов, которые захотят поехать в Шальчининкай, потребуется разрешение Службы охраны госграницы Литвы. Исключение касается только тех, кто отправляется в Шальчининкай по работе.
С декабря за тестирование работники будут платить сами. Сейм отклонил вето президента на введение платных тестов невакцинированным работникам.
C 1 февраля 2022 года решением Банка Литвы увеличивается начальный взнос для получения кредита на вторую и последующие жилплощади до 30%. Это правило не будет применяться, если остаток кредита по прошлому займу меньше 50%.
Вильнюсцы получили первые счета за отопление: за октябрь счета выше, чем в прошлом году в морозы.
Если у вас из крана течёт вода зелёного цвета, звоните в компанию, занимающуюся отоплением. Зелёная вода означает, что идет проверка или ремонт маршрутов отопления. Если же тепловые сети скажут, что ремонт у вас не проводится, срочно звоните 112.
Столица презентовала «Новый стандарт улиц города». Главная идея: улица – это такое место города, где происходит не только движение, но и жизнь. В новой стратегии из 12 пунктов – озеленение и островки отдыха, освещение и единые элементы оформления улиц.
Памятник Цвирке в столице находится в клетке и накрыт чёрной плёнкой. Художник Агне Гинталайте сообщила, что это сценография мероприятия, к которому сейчас идёт подготовка. И, конечно же, все действия согласованы с самоуправлением столицы.
Деревья с территории Национального стадиона в столице высажены на улицах Гелвону и Озо.
Двор Публичной библиотеки им. Иевы Симонайтите в Клайпедском районе скоро украсит множество рождественских елок. Это восьмой конкурс новогодних елок для общин, школ и различных организаций.
В этом году в общественных местах Каунаса будет высажено более 500 деревьев.
В столице начинается международный литературный фестиваль Vilniaus lapai. Среди гостей – известный автор детективов Ю Несбё.
В мемориальном музее В. Миколайтиса-Путинаса реализовали проект, которому нет аналогов в Литве. С помощью специальной технологии записаны аутентичные звуки, издаваемые предметами музея (матрас, кварцевая лампа, дверь шкафа и т.п.). Посещение музея бесплатное.
Впервые в истории страны Литва выиграла медаль на Чемпионате мира по боулингу.
Учащиеся паневежской гимназии Я. Балчикониса вернулись с победой с одного из крупнейших Международных соревнований по робототехнике Robotex 2021, которое проходило в Таллине.