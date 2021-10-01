Мероприятия

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей

Автор Анжелика Орлёнок
Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей
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Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. RUSRADIO LT поздравляет с этим праздником всех людей старшего возраста и желает им здоровья и долголетия!

В Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе сегодня подписывается Меморандум об активном старении. Меморандум предусматривает создание Совета Сеньоров. В нем представители государственных учреждений, муниципалитетов и различных общественных организаций будут совместно обсуждать вопросы, касающиеся жизни пожилых людей. 

Морской музей Литвы приготовил свой подарок к празднику. В течение всего октября билеты в Морской музей и дельфинарий для пожилых людей будут стоить только 2 евро.

Висагинский центр культуры сегодня в 17:00 устраивает в зале «Драугисте» праздничный концерт для людей старшего возраста. Мероприятие бесплатное, но попасть на него можно будет только с «паспортом возможностей».

В свою очередь, Каунас приглашает сеньоров отмечать Международный день пожилых людей не один день, а целый месяц. Весь октябрь музеи, спортивные и культурные учреждения Каунаса предлагают сеньорам посещать всевозможные бесплатные мероприятия

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей

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