Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. RUSRADIO LT поздравляет с этим праздником всех людей старшего возраста и желает им здоровья и долголетия!

В Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе сегодня подписывается Меморандум об активном старении. Меморандум предусматривает создание Совета Сеньоров. В нем представители государственных учреждений, муниципалитетов и различных общественных организаций будут совместно обсуждать вопросы, касающиеся жизни пожилых людей.

Морской музей Литвы приготовил свой подарок к празднику. В течение всего октября билеты в Морской музей и дельфинарий для пожилых людей будут стоить только 2 евро.

Висагинский центр культуры сегодня в 17:00 устраивает в зале «Драугисте» праздничный концерт для людей старшего возраста. Мероприятие бесплатное, но попасть на него можно будет только с «паспортом возможностей».

В свою очередь, Каунас приглашает сеньоров отмечать Международный день пожилых людей не один день, а целый месяц. Весь октябрь музеи, спортивные и культурные учреждения Каунаса предлагают сеньорам посещать всевозможные бесплатные мероприятия.