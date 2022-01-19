Сегодня, 19 января, верующие отмечают Крещение, или Богоявление

Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан и является одним из самых древних и важных событий церковного календаря.

Крещение как бы закрывает Святки — период, который продолжается с момента Рождества. Кстати, возможно, кто-то помнит еще по школьной программе картину «Явление Христа народу» (художник — Александр Иванов). На ней изображен именно тот момент, который и отмечается сегодня. Когда Иисусу было 30 лет, он пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После того, как крещение состоялось, небеса «отверзлись», и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. А все собравшиеся услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Во время праздничных богослужений в Крещенский сочельник и в Крещение проводится освящение воды, за которой к храмам стекается множество людей. Считается, что крещенская вода обладает целительной силой и не портится долгое время.

Другая традиция, связанная с праздником, — это традиция крещенских купаний. Она тоже уходит истоками в древность. Однако в давние времена дело происходило совсем в другой климатической зоне. Поэтому сегодня многие священнослужители подчеркивают, что купание в проруби – традиция народная, и для верующего человека совсем не обязательная. Гораздо полезнее в этот день посетить службу в церкви и принять крещенскую воду. То же самое отмечают и медики: окунаться в ледяную воду стоит лишь совершенно здоровым, закаленным людям.