Отдых в Литве

Сегодня Алитус отмечает свой 440-й день рождения

Автор Анжелика Орлёнок 11
Сегодня Алитус отмечает свой 440-й день рождения

Сегодня свой день рождения празднует Алитус. Ему исполняется 440 лет. Это один из старейших городов Литвы, центр Дзукии.

Первое упоминание об Алитусе в письменных источниках относится к 1377 году. Городские, т. е., магдебургские, права городу были предоставлены 15 июня 1581 года. Тогда же был учрежден и герб города — белая роза на красном фоне.

На этой неделе в Алитусе проходят всевозможные мероприятия, посвященные дню рождения города. Однако основная их часть запланирована на субботу — 19 июня. Вся подробная информация о праздничных мероприятиях – на странице Алитусского городского самоуправления.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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