Сегодня – День леденца на палочке. Готовим?

История умалчивает о том, кто придумал праздновать День леденца на палочке. Но такой день существует, и сладкоежки отмечают его 20 февраля.

У сегодняшних детей нет недостатка в сладостях. Чупа-чупс, лоллипоп, и еще бесчисленное множество твердых и мягких конфет россыпью и в упаковках. А когда-то леденец на палочке был для детей несказанным счастьем. Чаще всего это бывал петушок янтарно-желтого цвета – ароматный, на липкой деревянной палочке, совершенно прозрачный. Иногда – с мелкими пузырьками внутри. Кроме петушка, встречались еще «белочки», «зайчика», «мишки» и т.д. А цвет их мог варьироваться от светло-желтого до насыщенного, почти оранжевого, или красного.

Сладкие петушки на палочке радуют детей (и взрослых) уже более 500 лет. Правда, сначала такие леденцы делали в форме рыбок или елочек. Они были одним из обязательных угощений ярмарок и гуляний.

Кстати, леденцами из жженого сахара, приготовленными прямо дома, в столовой ложке, еще совсем недавно многих детей лечили от кашля.

Готовим леденцы?

Понятно, что сейчас мало у кого найдется специальная форма для леденцов. Но если кому-то захочется сегодня порадовать себя и детей – и приготовить такие конфеты, можно придумать, как это сделать. Например, наполнить смесью для леденцов несколько столовых ложек – и вложить в них зубочистки или деревянные палочки для шашлыка. Можно использовать силиконовые формочки, которые выдерживают высокую температуру. Наконец, можно будет просто вылить готовую карамель на блюдце, смазанное маслом. А когда она застынет, расколоть леденец на кусочки.

Ингредиенты для леденцов на палочке

сахарный песок – 110 г;

вода – 2 ст. л.;

лимонная кислота – на кончике ножа или лимонный сок – 0,5 ч. л. (не обязательно);

палочки (зубочистки или шпажки для шашлыков);

растительное или сливочное масло для смазывания формочек.

Приготовление

Сначала надо подготовить импровизированные формочки – смазать их маслом. Затем всыпать в небольшую кастрюльку сахар, залить его водой, при желании добавить лимонной кислоты, и все хорошенько перемешать. Поставить сладкую смесь на маленький огонь и довести до кипения (пока не закипит, можно помешивать, а потом оставить в покое). Сироп постепенно начнет густеть и приобретать карамельный цвет. Кстати, в этом процессе есть и момент волшебства. Можно отрегулировать, какого цвета будут ваши леденцы. Если смесь останется светлой, леденцы будут прозрачно-желтыми, если подержать карамель на огне подольше, леденцы получатся янтарного оттенка. Карамель будет готова, когда ее температура достигнет примерно 150 градусов. Готовность можно проверить так. Обмакнуть зубочистку в карамель, а потом сразу опустить в холодную воду. Если капелька затвердеет, – карамель готова. Можно аккуратно разливать по формочкам. А через несколько секунд вставить в будущие конфеты палочки – и дать им полностью остыть.