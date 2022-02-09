Сегодня День пиццы. А какая она – настоящая итальянская пицца?

9 февраля отмечается Международный день пиццы. О том, что это за блюдо, сегодня никому не надо рассказывать – пиццу едят во всех уголках мира. Но считается, что именно итальянские мастера придали пицце тот неповторимый вкус, из-за которого она и приобрела свою популярность.

О происхождении пиццы ведется много споров. И неудивительно, ведь блюдо в виде лепешки (или блина) из теста с добавлением начинки с давних пор есть во многих кухнях мира. Однако само слово pizza появилось в письменных источниках Византийской империи еще в первом тысячелетии н.э. А известная всем пицца Маргарита, по легенде, была названа в честь Маргариты, жены итальянского короля Умберто I.

Сегодня в Италии существует даже закон, регламентирующий процесс производства национального достояния, пиццы. Описывается, что за ингредиенты в пиццу входят – и даже где они должны выращиваться. Главное, что надо знать, – мука для классической пиццы должна быть с высоким содержанием белка (14-15%). Такую найдешь не в каждом магазине. Дрожжи (закваска) должны быть натуральными, масло – оливковым. Готовое тесто для пиццы не раскатывается скалкой, а «вылепливается» и вытягивается руками. Его толщина – примерно 4 мм.

Классический рецепт теста для дрожжевой пиццы

Из этого количества должны получиться две тоненькие пиццы диаметром около 30-35 см

300 мл теплой (35-40 гр.) воды

500 г муки

3 ст. л. оливкового масла

10 г дрожжей

0,5 ч.л. соли

Дрожжи и соль надо растворить в теплой воде, всыпать муку, добавить оливковое масло. Хорошенько перемешать и замесить мягкое эластичное тесто. Если оно остается липким, добавить еще немного муки. Затем тесто надо слепить в шар, накрыть полотенцем и убрать в теплое место примерно на час-полтора. Важно избегать сквозняков – тесто их не любит. Когда тесто увеличится в объеме, можно будет формировать из него пиццу, добавлять начинку и отправлять в духовку. Специалисты советуют выпекать пиццу в сильно разогретой духовке (220-250 гр.) минут 10.