Сегодня День рождения RUSRADIO LT. Мы молоды, но полны идей и творческих планов. Нам — 19!

Можно долго говорить о мистике цифр. О том, что – удивительное совпадение! – сегодня 19 марта, и именно в этот день нам исполняется 19 лет! А если бы это произошло в 19-м году, — вообще было бы отлично. Но самое замечательное – не магия цифр, а то, что все мы вместе! Rusradio.lt может звучать в доме каждого из вас, несмотря на чрезвычайные ситуации и карантины – ведь радиоволнам никакие вирусы не страшны! Мы, как и положено правилами, не устраиваем весёлого праздника и не отмечаем свой День рождения. Но всё равно приглашаем всех вас присоединиться к нему. Оставайтесь с нами еще много-много лет! Слушайте наши эфиры, читайте новости, пишите, звоните – мы всегда рядом. Мы больше, чем радио. Вы – наша семья.