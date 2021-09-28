Сегодня – день Великого князя Гедиминаса, основателя Вильнюса

Сегодня – день почитания Великого князя Гедиминаса, основателя Вильнюса. Легенду про сон князя, железного волка и основание Вильнюса знают, наверное, все.

В память об этой легенде на Ратушной площади в столице открылась символическая экспозиция. На ней можно увидеть 100 фотографий волков и узнать о роли этих животных в фольклоре и мифологии Литвы. А в 19:00 часов каждый вечер до 3 октября там же, на Ратушной площади, можно для полноты впечатлений послушать и вой волков.

Интересно, что имя Гедиминас по-прежнему остается в списке наиболее популярных имен для мальчиков. И хотя в в этом году имя Великого князя не шло нарасхват, в Литве сейчас проживает 11600 Гедиминасов.

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