Сегодня Дмитрию Денисюку – 55 лет

Сегодня празднует свое 55-летие замечательный актер Русского драматического театра Литвы Дмитрий Денисюк.

В театре он служит с 1989 года. В РДТЛ Дмитрий пришел сразу после окончания Белорусского театрально-художественного института.

В 2012 году за роль в спектакле «Ужин дураков» Дмитрий Денисюк становился лауреатом Фестиваля «Да здравствует комедия!». Тогда он был назван победителем в номинации «Находка фестиваля». Но в репертуаре артиста – множество ролей, за которые можно было бы номинировать на награды. Ему приходилось выходить на сцену в роли и воинов, и лесорубов, и князей, и королей. В начале своей карьеры он играл Азазелло в булгаковском «Мастере и Маргарите», поставленном Р. Виктюком. Несколько лет назад – царя Салтана из любимой всеми сказки Пушкина. А в остальные более чем 30 лет театральной карьеры – еще много-много интересных, глубоких, разноплановых персонажей.

Поздравляем Дмитрия Денисюка с Днем рожденья, желаем ему здоровья и творческой реализации. А пандемия чтобы как можно скорее ушла в прошлое и позволила вернуться к любимому делу.

Фотография @Facebook