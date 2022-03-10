Экология

Сегодня — древний народный праздник День сорока птиц

Автор R RADIO LT

Сегодня отмечается древний народный праздник — День сорока птиц. Это один из праздников, относящихся к приходу весны.

Сегодня — древний народный праздник День сорока птиц

Считалось, что к этому моменту в Литву возвращается 40 видов птиц. 

Орнитологи в этом году отмечают, что пока все идет по ежегодному птичьему графику. Из теплых стран активно возвращаются журавли, лебеди, большие бакланы, серые цапли и грачи. В лесах уже можно услышать первых дроздов.

При этом большая часть птиц в Литву возвращается в первой половине апреля, а некоторые – только в мае.

Тем временем сотрудники Гослесничества вместе со школьниками провели традиционный праздник «Птицы возвращаются домой» и повесили 8 тысяч скворечников для разных видов пернатых. Специалисты также рассказали детям об особенностях и потребностях разных видов птиц, научили правильно мастерить скворечники.

В частности, стоит знать, что скворечник следует делать только из натуральных материалов, лучше всего – из неокрашенных досок. Птицы охотнее выбирают те скворечники, окна в которых повернуты на восток или на юг. А вот перекладинка около входа в домик, оказывается, птицам совсем не нужна. Она скорее послужит опорой для хищников.

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