Covid-19 Вакцинация

Сегодня и завтра можно привиться возле магазинов Lidl

Автор Евгений Русаков
Сегодня и завтра можно привиться возле магазинов Lidl

Сегодня и завтра можно привиться возле магазинов Lidl

Сегодня и завтра можно получить прививку от коронавируса возле магазинов сети Lidl. Вакцинация будет проходить возле трёх магазинов этой торговой сети. Буквально полчаса осталось до завершения вакцинации возле магазина Lidl по ул. Virbeliškių 2. С 15:00 до 20:00 мобильная бригада будет ожидать всех желающих возле магазина Lidl по ул. Ateities 4A. Привиться можно будет вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna. Завтра с 16:00 до 20:00 привиться можно будет возле магазина Lidl в Павильнюсе по адресу Juodasis kelias 34. Здесь всех желающих также будут прививать вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Вильнюсское самоуправление приглашает всех жителей Павильнюса на вакцинацию – и тех, кто будет прививаться в первый раз, и тех, кто придёт за второй прививкой. Всего вакцинируют 300 желающих. Напомним, что прививать будут в порядке живой очереди, заранее регистрироваться не нужно. С собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность.

Почти 60% жителей Южной Кореи смирились с коронавирусом

Около 59% жителей Южной Кореи смирились с коронавирусом и готовы рассматривать пандемию как неотъемлемую часть повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Во время опроса выяснилось, что большинство представителей всех возрастных групп поддержало схему «жизнь с коронавирусом». Исключение составила возрастная группа 20-29 лет. Между тем 34% опрошенных высказались против признания коронавируса частью повседневной жизни. Оставшиеся 7% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Сама схема «жизнь с коронавирусом» может быть введена в действие в конце октября, когда в Южной Корее будет вакцинировано не менее 70% населения. Такой подход предполагает снятие ограничений и ориентирован на лечение пациентов, а не на попытки сдержать распространение инфекции.

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