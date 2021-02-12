Сегодня китайцы встречают Новый год

Китайцы встречают Новый год. По восточному календарю, прошлогодняя Крыса теперь официально уходит и начинается год металлического Быка.

По традиции, Китай празднует Новый год в первое полнолуние после вступления Солнца в созвездие Водолея. В переводе на обычный для нас календарь это случается где-то между 21 января и 19 февраля.

В Вильнюсе, в районе Ужупис, восточный Новый год встречается по Тибетским традициям. Как обычно, в Тибетском сквере появится ледовая скульптура, в этом году изображающая быка. Правда, из-за карантина праздник пройдет без зрителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.