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Сегодня китайцы встречают Новый год

Автор RUSRADIO LT 13

Китайцы встречают Новый год. По восточному календарю, прошлогодняя Крыса теперь официально уходит и начинается год металлического Быка. 

По традиции, Китай празднует Новый год в первое полнолуние после вступления Солнца в созвездие Водолея. В переводе на обычный для нас календарь это случается где-то между 21 января и 19 февраля.

В Вильнюсе, в районе Ужупис, восточный Новый год встречается по Тибетским традициям. Как обычно, в Тибетском сквере появится ледовая скульптура, в этом году изображающая быка. Правда, из-за карантина праздник пройдет без зрителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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