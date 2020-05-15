Listen to «Сегодня — Международный день семей» on Spreaker.

Он провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

Во время карантина проблемы внутри семьи встают особо остро. Тема насилия в ближайшем окружении все чаще звучит в общественном пространстве. На сайте Министерства соцзащиты и труда указаны все контактные данные, куда можно обращаться за помощью. Подробная информация — на странице socmin.lrv.lt.