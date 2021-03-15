Covid-19 Новости

Сегодня могут начать работу многие магазины, галереи, музеи

Автор RUSRADIO LT 43

Вступает в силу ряд ослаблений режима карантина.

Открываются все, в том числе и большие, магазины с отдельным входом с улицы. Открываются музеи и галереи. Работать могут все киоски, за исключением рыночных.

В магазинах и музеях требуется строго ограничивать потоки посетителей и обеспечивать им возможность придерживаться дистанции. 

Музеи и галереи смогут продавать билеты только через интернет. Посещать их можно будет только по двое или одной семьей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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