Covid-19 Новости

Сегодня начинают работать спортклубы, часть бассейнов и СПА

Автор Анжелика Орлёнок 26
Сегодня начинают работать спортклубы, часть бассейнов и СПА

С сегодняшнего дня могут начать работать спортклубы. Работа спортклубов будет проходить с соблюдением всех правил безопасности.

Потоки клиентов будут регулироваться таким образом, чтобы на одного человека приходилось не менее 20 кв. м площади. Все работники перед открытием тестируются на коронавирус, а затем будут тестироваться на регулярной основе каждую неделю.

Кроме того, с сегодняшнего дня разрешено также открыться СПА и бассейнам. Но лишь тем, которые находятся в гостиницах, апартаментах или усадьбах. Одновременно посещать их смогут только члены одной семьи.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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