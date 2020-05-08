Listen to «Сегодня отмечается 75-я годовщина завершения Второй мировой войны» on Spreaker.

Европа, как и большинство других стран мира, сегодня отмечает 75-ю годовщину завершения Второй мировой войны.

В этот день минутами молчания и цветами на могилах павших главы государств и жители разных стран чтут память жертв войны, солдат и других борцов с нацизмом.

Из-за пандемии коронавируса от торжественных церемоний в этом году пришлось отказаться.