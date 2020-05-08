Сегодня отмечается 75-я годовщина завершения Второй мировой войны
Май 8, 2020 09:30
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Европа, как и большинство других стран мира, сегодня отмечает 75-ю годовщину завершения Второй мировой войны.
В этот день минутами молчания и цветами на могилах павших главы государств и жители разных стран чтут память жертв войны, солдат и других борцов с нацизмом.
Из-за пандемии коронавируса от торжественных церемоний в этом году пришлось отказаться.