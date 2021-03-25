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Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Автор RUSRADIO LT 29
Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Сегодня, 25 марта, в Литве отмечается один из древнейших народных праздников: День возвращения аиста, или Gandrinės.

Считается, что аисты возвращаются домой именно в этот день. Но орнитологи говорят, что первые аисты прилетели еще 2 недели назад.

Обычно аисты зимуют в Северной Африке. Но в последнее время появились “лентяи”, которые не долетают до Африки, а зимуют в Южной Европе. Они и появляются в нас первыми.

Орнитологи отмечают, что плотность популяции аистов в Литве самая высокая в Европе. Это показатель здоровья экосистемы нашей страны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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