Экология

Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля

Автор Анжелика Орлёнок
Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля
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Сегодня – Всемирный день без автомобиля, который ежегодно отмечается во многих странах 22 сентября.

День без автомобиля проводится с целью популяризации идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Поэтому всех людей сегодня призывают оставить свой автомобиль у дома и передвигаться иным способом.

Помимо этого, с 6 утра запрещено движение автомобилей на части проспекта Гедиминаса в столице. На участке от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё проводится мероприятие «Сообщение будущего #Laisvė judėti». На нем можно ознакомиться с электрическими автобусами, велосипедами и машинами. Движение на этом участке будет закрыто до 4 ч. утра завтрашнего дня.

Общественный транспорт в Вильнюсе курсирует в обычном режиме.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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