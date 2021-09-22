Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля

Сегодня – Всемирный день без автомобиля, который ежегодно отмечается во многих странах 22 сентября.

День без автомобиля проводится с целью популяризации идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Поэтому всех людей сегодня призывают оставить свой автомобиль у дома и передвигаться иным способом.

Помимо этого, с 6 утра запрещено движение автомобилей на части проспекта Гедиминаса в столице. На участке от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё проводится мероприятие «Сообщение будущего #Laisvė judėti». На нем можно ознакомиться с электрическими автобусами, велосипедами и машинами. Движение на этом участке будет закрыто до 4 ч. утра завтрашнего дня.

Общественный транспорт в Вильнюсе курсирует в обычном режиме.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.