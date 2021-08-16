Covid-19 Вакцинация

Сегодня по всей Литве пройдёт массовая вакцинация

Автор Евгений Русаков 0
Сегодня по всей Литве пройдёт массовая вакцинация

Сегодня по всей Литве пройдёт массовая вакцинация

Сегодня во многих городах Литвы пройдёт массовая вакцинация без предварительной регистрации. Проходить она будет в мобильных пунктах, которые находятся возле магазинов Lidl. Вакцинация, в частности, пройдёт в Йонаве, Мариямполе, Каунасе, Кретинге, Таураге, Клайпеде, Мажейкяй, Паневежисе, Радвилишкисе, Тельшяй, Шяуляй, Утене, Вилкавишкисе, Вильнюсе и Висагинасе. Во всех перечисленных городах вакцинация уже началась и закончится в 16:00. Напомним, что для получения прививки с собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность. Представители сети магазинов Lidl выразили радость по поводу того, что могут присоединиться к акции, организованной Минздравом Литвы, и быть полезными обществу. Отметим, что к этой инициативе также присоединились и другие торговые сети. 18 августа вакцинация без предварительной регистрации пройдёт возле магазинов сети Maxima, 23 августа – возле магазинов Iki, 25 числа – возле магазинов сети Rimi. Везде вакцинация будет проходить с 11:00 до 16:00. Напомним, что зарегистрироваться на вакцинацию также можно на странице koronastop.lt или позвонив по короткому номеру 1808. Помимо этого каждый четверг во всех самоуправлениях Литвы проходит вакцинация без предварительной регистрации.

Создан материал, который убивает коронавирус за считанные секунды

Российские учёные создали материал, способный убивать контактирующие с ним вирусы за считанные секунды. Называется этот материал «Ионит». Представляет он собой нетканое полотно. В отличие от масок и прочих средств индивидуальной защиты он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их. При его производстве добавляются компонент для придания пластичности и вискозное волокно. В структуру этого супер-материала производители вводят активные органические молекулы. В свою очередь, они разрушают вирусы и бактерии, когда те попадают на поверхность материала. Уничтожающее коронавирус полотно надёжно удерживает бактерии и вирусы и при этом не затрудняет дыхание. В частности, коронавирус был обезоружен всего за секунду после контакта с «Ионитом».

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