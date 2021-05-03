Сегодня – последний день предоставления декларации о доходах и уплаченных налогах за прошедший год.

Помнить о подаче декларации о доходах должны лица, занимающиеся самостоятельной деятельностью, имевшие доходы от аренды помещений, заработок за границей, а также ряд других граждан.

Лица, вовремя подавшие декларацию, могут вернуть переплату подходного налога. При этом опаздывающим обычно грозят взыскания. Однако из-за пандемии налоговая инспекция смягчила требования к людям, столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Тем, у кого нет возможности сейчас заплатить налоги, предоставляется небольшая отсрочка. Налоговая инспекция не будет насчитывать проценты и прибегать к взысканиям до конца августа, а затем – еще два месяца спустя.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.