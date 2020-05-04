Listen to «Сегодня пожарные спасатели Литвы отмечают день Святого Флориана, покровителя пожарных» on Spreaker.

Сегодня пожарные спасатели Литвы отмечают свой профессиональный праздник — день Святого Флориана, покровителя пожарных. У нас на связи — директор Департамента спасения и противопожарной охраны Саулюс Грейчюс.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Скажите, пожалуйста, изменилась ли работа пожарных в нынешнем сезоне, или карантин особо на статистике не сказывается?

— Естественно, изменилась, потому что пожарники-спасатели — они не только тушат пожары, но они также принимают участие в спасательных операциях. И где-то половина всех выездов составляют не тушения пожаров, а помощь другим спецслужбам. И если это помощь, например, медикам при перевозке больных, то, естественно, мы обязаны соблюдать очень строгие меры безопасности. В начале карантина мы сразу изменили организацию нашего реагирования на вызовы, и сейчас выезжает уже не любая команда, которая поближе, а специально оборудованные автомобили, в которых есть все средства защиты. После возвращения они проходят дезинфекцию, и благодаря этому безопасность повысилась, и мы можем только порадоваться, что не было ни одного заражения внутри нашей службы.

— С какими еще проблемами сейчас в основном приходится сталкиваться пожарным?

— В такое время обычно самая большая головная боль бывает — пожары на открытой местности. Это пожары старой сухой травы. Очень хочу попросить людей, чтобы не поджигали траву, потому что это не только опасно, но это тратит наши ресурсы. И если в это время будет какой-то серьезный пожар, где будет опасность человеческим жизням, то наши пожарники могут не успеть вовремя среагировать. Поэтому эти пожары, когда поджигается трава, — они не только то, что иногда сгорают и усадьбы, но они также требуют больших ресурсов. И именно этих пожаров можно очень легко избегать.

— Мы хотим искренне поздравить вас и ваших коллег с праздником!

— Спасибо вам, что вы не забыли о нашем профессиональном празднике. Пользуясь случаем, поздравляю всех пожарников Литвы — бывших, настоящих и будущих — с профессиональным праздником, с праздником Святого Флориана. Желаю всем, чтобы все их решения были правильные, решительные. Чтобы Святой Флориан охранял их во время такой сложной и опасной работы.