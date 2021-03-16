Covid-19 Новости

Сегодня – ровно год с начала первого карантина

Автор RUSRADIO LT 55

Сегодня ровно год, как мы живем с теми или иными карантинными ограничениями.

16 марта 2020 года в стране был введен карантин. Резко ограничены возможности пересечения границ, закрыто большинство магазинов, запрещены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения. Постепенное смягчение карантина началось в апреле.

4 ноября правительство решило ввести второй карантин. Бары, кафе, рестораны закрылись, массовые мероприятия были запрещены, ношение масок стало обязательным. Этот карантин продолжается по сей день.

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Сегодня, ровно через год после объявления первого карантина, Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов организует в разных городах Литвы акцию протеста “Последний ужин”.

По данным Ассоциации, в течение года ресторанный и гостиничный бизнес не получал поддержки от государства. Поэтому некоторые компании либо обанкротились, либо вот-вот обанкротятся.

В ходе акции на центральных площадях Вильнюса, Каунаса и Клайпеды будут накрыты столы, застелены гостиничные кровати, а рядом с ними будет стоять персонал. Литовская ассоциация туристического бизнеса также присоединяется к акции протеста.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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