Сегодня руководство страны прививается вакциной AstraZeneca

Президент Литвы Гитанас Науседа привился от коронавируса вакциной AstraZeneca в Centro поликлинике в столице. По его словам, прививка никак не скажется на его рабочих планах.

Президент пришел в поликлинику пешком и вернулся на рабочее место тоже пешком. Гитанас Науседа призвал всех не сомневаться и привиться от коронавируса при первой возможности.

Сегодня этой же вакциной публично прививаются также спикер Сейма, премьер и министр здравоохранения. Делается это с тем, чтобы вернуть доверие к данной вакцине.

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Вакцинация препаратом AstraZeneca возобновилась не только в Литве. Латвия, Германия, Франция, Италия, Испания и некоторые другие страны вновь прививают этим препаратом.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.