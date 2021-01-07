В Министерстве обороны сегодня составят списки призывников на этот год. В них намечено включить около 38 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.

Однако из них на воинскую службы призовут примерно 3 800. Списки призывников составляются в случайном порядке с помощью компьютерной программы. Для прозрачности, за процессом наблюдают представители армии, общественных и молодежных организаций. Составленный список примерно через неделю будет обнародован в интернете. Кроме того, лично призывникам указания по почте высылать не будут.