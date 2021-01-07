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Сегодня составят списки призывников на этот год

Автор RUSRADIO LT 15
Призывники

В Министерстве обороны сегодня составят списки призывников на этот год. В них намечено включить около 38 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.

Однако из них на воинскую службы призовут примерно 3 800. Списки призывников составляются в случайном порядке с помощью компьютерной программы. Для прозрачности, за процессом наблюдают представители армии, общественных и молодежных организаций. Составленный список примерно через неделю будет обнародован в интернете. Кроме того, лично призывникам указания по почте высылать не будут.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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