Сегодня вакцинация без регистрации проходит возле магазинов Rimi

Сегодня по всей Литве проходит массовая вакцинация возле магазинов торговой сети Rimi. Привиться можно без предварительной регистрации. С собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность. Вакцинация возле магазинов Rimi будет проходить в Алитусе, Друскининкай, Йонаве, Каунасе, Домейкаве, Клайпеде, Мажейкяй, Паневежисе, Шяуляй, Тельшяй, Утене и Вильнюсе. Закончится она в 16:00. Напомним, что подобные акции уже проходили возле магазинов торговых сетей Maxima, Iki и Lidl. Зарегистрироваться на прививку от коронавируса можно на странице koronastop.lt или позвонив на короткий номер 1808. Помимо этого во всех самоуправлениях Литвы каждый четверг проходит вакцинация без предварительной регистрации. Также такую вакцинацию организует и Национальный центр крови. Сегодня его сотрудники прививают жителей Электренай. До конца этого месяца они ещё посетят Шяуляй, Шилале, Кяльме и Вилкавишкис. Более подробную информацию можно найти на странице kraujodonoryste.lt.

Спецслужбы США составили новый отчёт о происхождении коронавируса

Спецслужбы США составили новый отчёт о происхождении коронавируса. Он не объясняет, перешёл ли вирус к людям естественным путём или при утечке из лаборатории. Новый доклад разведсообщества США о происхождении коронавируса не содержит конкретных заключений по этому вопросу, в том числе из-за нехватки подробной информации с китайской стороны. Авторы отчёта особо выделяют необходимость заставить официальный Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией. Напомним, что первым известным очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Однако причина возникновения заболевания до сих пор остаётся неясной. Одна из гипотез предполагает, что вирус мог вырваться на свободу в результате аварии в Институте вирусологии в Ухане, который занимается исследованием коронавирусов. Однако официальный Пекин это категорически отрицает.