Сегодня возобновляется реконструкция “Жирмунайского треугольника”

С сегодняшнего дня в столице возобновляются работы по реконструкции «Жирмунайского треугольника».

Будут приведены в порядок пешеходная и велосипедная дорожки на улицах Тускулену, Минтиес и Апкасу. Пройдут работы на трех пешеходных переходах на ул. Минтиес. Будет оборудовано новое освещение. Планируется, что работы завершатся к маю этого года. Во время их проведения будут временно меняться условия дорожного движения как для транспорта, так и для пешеходов. Обо всех изменениях будут сообщать специальные информационные стенды и временные дорожные знаки.

При замене покрытия пешеходной и велосипедной дорожек на ул. Апкасу будет оборудован временный пешеходный переход на ул. Минтиес. При этом во время работ на пешеходных переходах на ул. Минтиес будет ограничиваться скорость проезда автомобилей, установлено кратковременное сужение проезжей части. Водителям следует быть осторожными и следить за временными дорожными знаками.

А пассажирам общественного транспорта надо учитывать, что до середины апреля временно будет перемещена остановка Микалоюса Каткуса. Ее перенесут примерно на 20-30 м от существующей остановки в направлении Жирмунайского кольца. На остановке, как обычно, будут останавливаться 5-й и 34-й автобусы.

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