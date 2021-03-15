Дороги Новости Самоуправления

Сегодня возобновляется реконструкция «Жирмунайского треугольника»

Автор Анжелика Орлёнок 26
Сегодня возобновляется реконструкция “Жирмунайского треугольника”

С сегодняшнего дня в столице возобновляются работы по реконструкции «Жирмунайского треугольника». 

Будут приведены в порядок пешеходная и велосипедная дорожки на улицах Тускулену, Минтиес и Апкасу. Пройдут работы на трех пешеходных переходах на ул. Минтиес. Будет оборудовано новое освещение. Планируется, что работы завершатся к маю этого года. Во время их проведения будут временно меняться условия дорожного движения как для транспорта, так и для пешеходов. Обо всех изменениях будут сообщать специальные информационные стенды и временные дорожные знаки. 

При замене покрытия пешеходной и велосипедной дорожек на ул. Апкасу будет оборудован временный пешеходный переход на ул. Минтиес. При этом во время работ на пешеходных переходах на ул. Минтиес будет ограничиваться скорость проезда автомобилей, установлено кратковременное сужение проезжей части. Водителям следует быть осторожными и следить за временными дорожными знаками.

А пассажирам общественного транспорта надо учитывать, что до середины апреля временно будет перемещена остановка Микалоюса Каткуса. Ее перенесут примерно на 20-30 м от существующей остановки в направлении Жирмунайского кольца. На остановке, как обычно, будут останавливаться 5-й и 34-й автобусы.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Срок получения таблеток йода продлен до 17 декабря

Автор RUSRADIO LT
Пол Маккартни зарегистрировался в TikTok

Пол Маккартни зарегистрировался в TikTok

Автор Эвелина Никанорова
Куда обращаться в случае домашнего насилия

Куда обращаться в случае домашнего насилия

Автор RUSRADIO LT
Курьеры просят включить их в программу приоритетной вакцинации

Курьеры просят включить их в программу приоритетной вакцинации

Автор RUSRADIO LT
50 cent

Книга 50 Cent станет сериалом Netflix

Автор Эвелина Никанорова

Уходящее правительство Литвы: вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе

Автор RUSRADIO LT
В выходные могут быть приняты меры по ужесточению карантина

В выходные могут быть приняты меры по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT
Проезд для людей с онкологическими заболеваниями будет дешевле

Проезд для людей с онкологическими заболеваниями будет дешевле

Автор RUSRADIO LT

О введении всеобщего карантина

Автор RUSRADIO LT