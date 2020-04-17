Listen to «Сегодня — Всемирный день борьбы с гемофилией» on Spreaker.



Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения и отмечают этот день.

Общая цель проводимых мероприятий — в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать всё возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Вильнюс также присоединяется к мероприятиям. Сегодня здание вильнюсской Ратуши, мост Короля Миндаугаса и Зеленый мост будут подсвечены красным цветом — цветом крови — в знак солидарности с больными гемофилией.