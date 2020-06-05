Сегодня — Всемирный день окружающей среды. Как начать защищать природу уже сегодня

Listen to «Сегодня — Всемирный день окружающей среды. Как начать защищать природу уже сейчас» on Spreaker.

Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он был учрежден 5 июня 1972 года — в этот день в Стокгольме состоялась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. Тематика и девиз для проведения этого дня меняются ежегодно. Особое внимание уделялось проблемам леса или диких животных, вопросам рационального использования питьевой воды, загрязнения воздуха. Был даже объявлен «Бой загрязнению пластиком». Тема нынешнего года — “Время природы”. Организаторы мероприятий подчеркивают, что и лесными пожарами в разных странах, и нашествием саранчи в Восточной Африке, и пандемией коронавируса природа посылает сигнал о том, что во взаимоотношениях человека и природы что-то пошло не так. В этот день, 5 июня, традиционно проходят официальные мероприятия для того, чтобы побудить бизнес быть более ответственным, правительства — помнить о тех шагах по защите природы, которые зависят от них, преподавателей — обучать детей жить в гармонии с Землей, а самих детей и молодежь — отстаивать “зеленое” будущее планеты. Интересно, что специальным подразделением Организации Объединенных наций подготовлено даже руководство, как с пользой провести Всемирный день окружающей среды. Ссылку на множество важных материалов вы сможете найти на страничке этой организации здесь https://www.un.org/ru/observances/environment-day

Ну а для тех, кто не планирует заниматься этим вопросом вплотную, подскажу, что можно делать уже прямо сейчас. Начать ответственно относиться к сортировке мусора. Назову лишь несколько фактов. Сегодня в мире существует пять так называемых океанов мусора, состоящих из пластиковых пакетов, упаковок, бутылок и огромного количества других предметов. Одно из таких мусорных пятен расположено в северной части Тихого океана. Его площадь, по некоторым оценкам, достигает 8% площади самого океана, а общая масса находящегося там мусора может составлять более 100 млн тонн. В интернете можно найти много материала о воздействии пластика на природу. Наиболее “показательными” выглядят фото и видео птиц или обитателей морей и океанов, которые погибают из-за того, что вместе с пищей съедают пластик. Если эти факты покажутся кому-то неубедительными, приведу другие. Немецкие ученые опубликовали исследования, что в организме почти всех немецких детей присутствуют частицы микропластика, и иногда их содержание даже превышает безопасную норму. Причиной этому служит то, что промышленность использует пластиковую тару, отказываясь от классических стеклянных баночек и бутылочек. Обнаружены частицы микропластика и в организме взрослых людей. Итак, пока ученые продолжают изучать, способны ли частицы микропластика проникать в кровеносную и лимфатическую систему и поражать органы, предлагаю взять инициативу в свои руки и понемногу начать отказываться от пластика. Использовать многоразовые сумки для походов за покупками, заменить пластиковую посуду на стеклянную, начать ответственно сортировать мусор. Возможно, тогда наши отношения с природой начнут налаживаться.