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Сергей Трофимов отмечает свой юбилей

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Трофимов отмечает свой юбилей
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 4 ноября свой день рождения отмечает музыкант, певец, автор Сергей Трофимов. Сегодня ему исполнилось 55 лет.

«Я научился жить так, чтобы ни о чём не жалеть. Человек ведь такое существо: просыпается утром – и уже в депрессии. А надо радоваться тому, что проснулся, что наступил новый день, ведь каждый день – маленькая жизнь. Я понял это и теперь принимаю свою жизнь такой, какая она есть, и другой не хочу».

За время творческой деятельности Сергей Трофимов выпустил более 20 альбомов, каждый из которых является отражением жизни музыканта. Во всех своих творениях Трофимов всегда пытается донести свои чувства до слушателей, заставить их сопереживать автору и радоваться вместе с ним.

«Творческий путь – всегда монолог. И главный цензор моего творчества – я сам. Есть у меня такая установка: каждая новая песня для меня – ничто. Но если через месяц-полтора я смогу убедить себя в обратном, то оставляю её в репертуаре. А если нет – больше её не пою».

Как отмечает сам Трофимов, почти все композиции он посвящает своей жене Анастасии, которую мило называет «музой мужа».

«Жена – мой первый слушатель. Если замысел ей непонятен и песня не вдохновила, я понимаю, что недоработал».

 

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