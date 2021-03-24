Covid-19 Новости

Сейм Литвы одобрил обязательное тестирование сотрудников

Автор RUSRADIO LT 39

Сейм обсудил и одобрил поправки, оговаривающие обязательное тестирование сотрудников.

Согласно этим изменениям, работники некоторых сфер деятельности будут обязаны периодически тестироваться на коронавирус или другие инфекционные заболевания, если в стране объявлено экстремальное положение.

Те, кто откажутся тестироваться, будут обязаны работать дистанционно либо могут быть отстранены от работы.

Позднее правительство представит список видов деятельности, для которых тестирование будет обязательным и бесплатным. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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