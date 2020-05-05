Listen to «Сейм рассмотрит предложение о выплате пособий» on Spreaker.

Сегодня Сейму будет представлено предложение правительства о выплате единовременных пособий в размере 200 евро пенсионерам и некоторым получателям социальных пособий. Если Сейм примет Закон о выплате, пособие получат около 910 тысяч человек. Это пенсионеры по старости, получатели выплат по нетрудоспособности, вдовы, сироты, лица, лишившиеся кормильца, а также получатели социальных пособий и компенсаций за особые условия труда. Получатели нескольких социальных пособий смогут получить только одну субсидию. Для получения единовременной помощи не надо будет подавать какие-либо прошения. Предполагается, что пособия будут выплачены в августе.