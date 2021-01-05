Сейм рассмотрит вопрос возврата денег за турпоездки

В Сейм вновь внесено предложение узаконить возврат туристам денег за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки в течение 14, а не 90 дней, как предусмотрено сейчас.

Еврокомиссия уже повторно предупредила Литву о нарушении прав путешественников. Между тем, представители туристического сектора опасаются, что с сокращением этих сроков вырастет количество жалоб потребителей.

С весны с клиентами рассчитались еще не все туроператоры. Их задолженность туристам составляет примерно 3 млн евро. Более длительный срок, чем предусмотрено директивами ЕС, Сейм установил прошлой весной. Тогда же были введены специальные купоны, которые туристам можно использовать в течение года со дня поездки, не состоявшейся из-за карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.