Новости Социальная информация

Сейм рассмотрит вопрос возврата денег за турпоездки

Автор RUSRADIO LT 60
Сейм рассмотрит вопрос возврата денег за турпоездки

В Сейм вновь внесено предложение узаконить возврат туристам денег за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки в течение 14, а не 90 дней, как предусмотрено сейчас.

Еврокомиссия уже повторно предупредила Литву о нарушении прав путешественников. Между тем, представители туристического сектора опасаются, что с сокращением этих сроков вырастет количество жалоб потребителей. 

С весны с клиентами рассчитались еще не все туроператоры. Их задолженность туристам составляет примерно 3 млн евро. Более длительный срок, чем предусмотрено директивами ЕС, Сейм установил прошлой весной. Тогда же были введены специальные купоны, которые туристам можно использовать в течение года со дня поездки, не состоявшейся из-за карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса

Автор RUSRADIO LT

Дела столичные, каунасские, клайпедские

Автор RUSRADIO LT

Меняется отношение общества к отцам, воспитывающим маленьких детей

Автор RUSRADIO LT

Некоторые теории заговора пытаются разгадать, откуда появился COVID-19, и чем объясняется его быстрое распространение

Автор RUSRADIO LT
В праздничные дни будут проводиться только «моментные платежи» 

В праздничные дни будут проводиться только «моментные платежи» 

Автор RUSRADIO LT

Первые заморозки. У компании Grinda начинается зимний сезон

Автор RUSRADIO LT

Руперт Гринт: «Привет, Instagram…»

Автор Эвелина Никанорова

Существует ли коронавирус? – На вопросы отвечает Саулюс Чаплинскас

Автор RUSRADIO LT
Мот: «Ковчег»

Мот: «Ковчег»

Автор Эвелина Никанорова