Сейм улучшил условия труда для работников с тяжелыми заболеваниями

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Работодатель впредь будет обязан в случае ухудшения состояния здоровья работника позволить ему пятую часть работы выполнять в удаленном режиме и отпустить его в нужное время в ежегодный отпуск или назначить неоплачиваемый отпуск для лечения.

Эти изменения особенно важны для онкобольных, которые часто подвергаются дискриминации со стороны работодателя.

Поправки вступят в силу с августа.