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Сейм узаконил оригинальное написание имен и фамилий в документах

Автор RUSRADIO LT
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Сейм Литвы принял закон, предусматривающий оригинальное написание имен и фамилий в документах удостоверения личности на основе латинского алфавита.

Буквы X, W и Q в документах можно писать в ряде случаев.

1. В законе закрепляется, что имя и фамилия гражданина Литвы в документах могут быть написаны буквами латинского алфавита без диакритических знаков (от греч. diakritikos – различительный) в случае, если гражданин выбирает нелитовскую фамилию супруга.

2. Такое написание будет возможно и в том случае, если имя родителей или одного из родителей человека было внесено в источник документа нелитовскими буквами. А также в том случае, если он, родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а имя и фамилия их были вписаны нелитовскими буквами в источник документа.

3. Еще один вариант – разрешается оригинальное написание личных имен в документах, если гражданин получает свое имя в иностранном государстве, в котором проживает, и они записаны этими символами в источнике документа.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Гитанас Науседа.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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