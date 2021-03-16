Сейму представлены поправки к Закону о профилактике инфекционных заболеваний

На подтверждение Сейма представлены поправки к Закону о профилактике инфекционных заболеваний. Они позволят обязать сотрудников определенных сфер деятельности проходить периодическое тестирование на COVID-19.

Поправки также будут предусматривать, что в случае вспышки болезни на рабочем месте к работе можно будет вернуться только после тестирования. Кроме того, предусмотрено, что тестирование будет полностью или частично финансироваться из государственного бюджета.

Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис утверждает, что такое регулирование не может рассматриваться как обязательное тестирование. Сотрудники, которые не захотят проходить тестирование, смогут работать удаленно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.