Семейное кино для детей и взрослых

Мультфильм студии Pixar – Душа. В сети он появился пока только с русскими субтитрами. Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. И он с таким положением дел категорически не согласен. Он сможет вернуться, если сможет наставить на путь истинный вредную душу под номером Двадцать два.