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Новости Что посмотреть

Семейное кино для детей и взрослых

Автор RUSRADIO LT 14
Сегодня кино семейное. Для детей и взрослых.

Мы можем стать героями / We Can Be Heroes

Netflix

Мы можем стать героями

На Netflix вышел семейный фильм Роберта Родригеса Мы можем стать героями. Супергероев похищают инопланетяне. А дети супергероев решают объединиться, чтобы помочь спасти землю и освободить родителей. Они сбегают из правительственного учреждения и готовятся к операции по спасению.

Душа / Soul

Pixar

Pixar - Душа

Мультфильм студии Pixar – Душа. В сети он появился пока только с русскими субтитрами.  Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. И он с таким положением дел категорически не согласен. Он сможет вернуться, если сможет наставить на путь истинный вредную душу под номером Двадцать два.

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Советуем посмотреть с детьми

RUSRADIO LT 21 декабря, 2020

Последние киноновинки для детей и всей семьи.

3 киноновинки недели

Эвелина Никанорова 4 ноября, 2020

Сериал МЕТОД (2 сезон) 8 ноября на Первом канале начинается второй сезон сериала Метод. После событий первого сезона прошел год. Главная героиня, которую

Российский фильм и сериал, которые появились онлайн накануне Нового года

Российский фильм и сериал, который появился онлайн накануне Нового года

RUSRADIO LT 28 декабря, 2020

Один день из жизни знаменитой правозащитницы Елизаветы Глинки. Она с мужем готовится к 30-летию свадьбы, решает дела своего фонда, её преследует полиция,

5 киноновинок недели в кинотеатрах Литвы

Эвелина Никанорова 28 октября, 2020

С 30 октября в кинотеатрах Литвы Давай поиграем / Come Play Одинокий юноша Оливер “живет” в своем смартфоне. Однажды таинственное существо решает

Киноновинки недели

RUSRADIO LT 25 ноября, 2020

Новый сериал со звездой Теории Большого взрыва Кейли Куоко (она играла Пенни) Бортпроводница. Выходит он на HBO Max.

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RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

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