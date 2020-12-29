Семейное кино для детей и взрослых

Мы можем стать героями / We Can Be Heroes
На Netflix вышел семейный фильм Роберта Родригеса Мы можем стать героями. Супергероев похищают инопланетяне. А дети супергероев решают объединиться, чтобы помочь спасти землю и освободить родителей. Они сбегают из правительственного учреждения и готовятся к операции по спасению.
Душа / Soul
Pixar
Мультфильм студии Pixar – Душа. В сети он появился пока только с русскими субтитрами. Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. И он с таким положением дел категорически не согласен. Он сможет вернуться, если сможет наставить на путь истинный вредную душу под номером Двадцать два.
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