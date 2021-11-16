Семейные ссоры: как научиться их избегать?

Ваше утро начинается не со вкусного завтрака, а со ссоры со второй половинкой? А потом весь день на душе неприятный осадок, дела не клеятся, настроение испорчено… Что делать, как научиться избегать ссор в семье?

Тут надо сказать, что счастливые супружеские пары все-таки встречаются. И довольно часто. А ссоры, по словам психологов, бывают даже в счастливых семьях. Ведь семья – это, как минимум, две личности под одной крышей – со своими интересами и взглядами. И совсем не обязательно их взгляды должны совпадать по любым вопросам. Выбор цвета обоев в спальне, школы для ребенка, места для поездки в отпуск – любой из таких вопросов может вызвать разногласия.

Разница в том, что «счастливые» супружеские пары стараются любые вопросы решать мирно, в диалоге. А в «остальных» в ход идут оскорбления, хлопание дверьми и крики. Психологи объясняют: в таких парах потеряна эмоциональная связь между супругами. А за злостью и раздражением часто скрываются отчание и неудачные попытки достучаться до второй половинки. Это как призыв: обрати на меня внимание, услышь меня.

Вот самые распространенные причины ссор в семьях:

неоправданные ожидания и завышенные требования к супругу,

воспитание детей,

отношения с родственниками,

деньги,

вредные привычки,

отсутствие общения и совместного досуга,

разные интересы.

Как свести ссоры к минимуму?

Будем реалистами. Совсем избежать ссор вряд ли получится. Но зато можно научиться сводить их к минимуму и не доводить до скандалов. С чего начать?

1. Запаситесь терпением. Надо научиться не вскакивать сразу на боевого коня и не рубить шашкой, если началась ссора. Попробуйте послушать и услышать своего супруга, поставьте себя на его место. Постарайтесь сообща найти компромиссное решение.

2. Важно не начинать обвинять друг друга – это тупиковый путь. Поищите совместное решение, которое устроит вас обоих. Простой пример: в какую секцию лучше отдать ребенка? Договоритесь, что мама водит его/ее по вторникам и четвергам на танцы, а папа по понедельникам и средам – на шахматы. Конечно, если сам ребенок хочет посещать эти занятия.

3. Учитесь общаться, вести диалог, делиться переживаниями и эмоциями. В начале семейной жизни это умение есть у всех. А со временем навык теряется: повседневный быт, заботы и усталость стирают из памяти все хорошее.

4. Почаще вспоминайте о достоинствах друг друга, а не о недостатках. К слову, умение концентрироваться на хорошем помогает не только в семейной жизни.

5. Найдите в себе силы сделать глубокий вздох и остановиться. Обнимите свою вторую половинку. Скажите, что любите даже в такой непростой момент. Возможно, после этого вам и не захочется продолжать ссору.

Материал подготовила Ирина Румессен