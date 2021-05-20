Семья и работа: вся важная информация – на новом сайте Соцмина

Министерство труда и социальной защиты представило страницу seimairdarbas.lt. На этой странице жители Литвы найдут правовые акты, касающиеся работников и работодателей, членов их семей, информацию о ежегодном и дополнительном отпуске, дополнительных выходных днях, гарантиях и льготах для детей или опекунов, удалённом и более удобном рабочем времени, увольнении и т. д.

По словам главы Соцмина Моники Навицкиене, все мы в своей жизни сталкивается с ситуациями, когда не знаем, какими возможностями или преимуществами можно воспользоваться из того, что предлагает действующее законодательство. Между тем сотрудники с семейными обязанностями имеют право на определённые дополнительные гарантии, и работодатель должен принять меры, чтобы помочь сотруднику выполнять свои семейные обязанности. Отныне жители Литвы смогут найти подробную информацию о возможностях совмещения семейных и рабочих обязанностей на сайте seimairdarbas.lt.

ЕЖЕГОДНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ ОТПУСК

Сотрудники, у которых есть дети, имеют право на определённые дополнительные гарантии, помогающие им не только проводить больше времени с семьёй, но и отдыхать.

Например, в Трудовом кодексе прописано право на свободное время для семейных нужд, неполный рабочий день, удалённую работу, гибкий и индивидуальный режим рабочего времени, а также различные трудовые договоры. Работники, в одиночку воспитывающие ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью в 25 рабочих дней.

Приоритет в выборе дат отпуска есть у беременных женщин и работников, воспитывающих хотя бы одного ребёнка в возрасте до 14 лет, ребёнка с ограниченными возможностями, двух и более детей, а также ухаживающих за больным членом семьи и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ДНИ

Сотрудники, воспитывающие ребёнка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет или двух детей в возрасте до 12 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц, т.н. День матери или День отца. В свою очередь, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 12 лет имеют право на два дополнительных выходных в месяц при средней заработной плате.

Работник, у которого есть дети, также имеет право на свободное время для семейных нужд. Он может попросить работодателя предоставить ему свободное время в течение рабочего дня. Например, на посещение детского праздника, визит к врачу и пр.

РАБОТА НА УДАЛЕНИИ И БОЛЕЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работники, воспитывающие маленьких детей, беременные или кормящие грудью, ухаживающие за близкими людьми или работники с ограниченными возможностями имеют право попросить работать неполный рабочий день. Работодатель не имеет права отказать.

Заявление о работе на удалении, занимающей по крайней мере 20% полной занятости, должно быть удовлетворено, если его подаёт беременная, недавно родившая или кормящая грудью работница. Также такое заявление должно быть удовлетворено, если его подаёт работник, воспитывающий ребёнка в возрасте до 3 лет, в одиночку воспитывающий ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Исключение составляют случаи, когда работодатель может доказать, что это невозможно в силу производственной необходимости или особенностей организации труда.

УВОЛЬНЕНИЕ

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя и без вины работника сроки уведомления утраиваются для лиц, воспитывающих ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Также необходимо подчеркнуть, что трудовой договор по инициативе работодателя и без вины работника не может быть расторгнут с работниками, воспитывающими ребёнка в возрасте до 3 лет.

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