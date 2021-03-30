Семья нашла в гостиной стоящую миллионы евро картину

Семейство из Франции обнаружило забытый шедевр знаменитого художника XVIII века Жана-Оноре Фрагонара. Его стоимость оценивается в миллионы евро.

Небольшая овальная картина под названием «Читающий философ» оказалась в квартире, которую семья получила в наследство.

Эксперты сразу же узнали характерный почерк живописца, а последние сомнения по поводу авторства сняла подпись «Фрагонар» на обороте полотна. Судя по всему, Фрагонар написал картину в 1770-х годах.

Отметим, что в конце июня «Читающий философ» выставят на аукцион. Ожидается, что в ходе торгов стоимость картины достигнет 1,5-2 миллионов евро.

Французский живописец и гравер Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) — один из самых известных представителей стиля рококо. Произведения Фрагонара хорошо продавались до французской революции, после которой живописец разорился и уехал из Парижа. Позднее художник вернулся в столицу, где скончался в 1806 году в безвестности и нищете.

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