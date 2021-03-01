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Сеньоры позаботятся о торопыжках

Автор RUSRADIO LT 28

Социальный проект Susitikim, mieli senjorai (“Встретимся, дорогие сеньоры”) присоединяется к сообществу Ankstukai (“Торопыжки”). Цель проекта – вместе с аптекой Gintarinė помочь деткам, которые поторопились и родились раньше срока.

В частности, пожилых людей призывают найти время и связать несколько пар носочков для недоношенных новорожденных.

В настоящее время занятия по вязанию в рамках проекта “Встретимся, дорогие сеньоры” будут проходить дистанционно один раз в неделю.

Регистрация и дополнительная информация по телефону 8 603 36 266.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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