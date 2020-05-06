Listen to «“Серебряная линия” помощи пожилым людям» on Spreaker.

Не секрет, что людям пожилого возраста гораздо труднее, чем другим, дается социальная изоляция. По статистике, предоставленной основателями телефонной линии эмоциональной помощи сеньорам Sidabrinė linija (“Серебряная линия”), в период карантина количество обращений в службу выросло в 7-8 раз. Что это за звонки, и за какой помощью обычно обращаются к специалистам пожилые люди? С этим вопросом мы обратились к создателю проекта Sidabrinę liniją Кристине Чужелене.

— Здравствуйте, Кристина!

— Здравствуйте! Наверное, очень натуральный процесс, что если ты живешь один, ты не можешь свободно выходить на улицу и прогуливаться, сходить в магазин, встретиться, может, с кем-то, и даже твои родственники, как бы, не могут тебя навестить, — то одиночество еще такое, более тяжелое. И, конечно, этот весь карантин, и очень много вопросов по карантину, все равно тревожат пожилых людей. То есть, “что мне делать если я почувствовал себя плохо” или “могу ли я куда-то пойти или не пойти”, “надо мне маску надеть или не надо”, “принесут мне пенсию или не принесут”, “как мне заплатить за квартиру”, — и всякие такие бытовые вещи и вопросы, которые тревожат их.

— Получается, что вам приходится предоставлять не только психологическую, но и чисто бытовую помощь. А значит, надо обладать большим количеством информации, чтобы правильно ее людям предоставить.

— Пожилые люди не все обращаются в интернет и не все, как бы, могут очень легко почитать, что тут и как, и когда какой-то закон принят. Так что им очень удобно — взять трубку, позвонить, посоветоваться. Им намного спокойнее тогда. И некоторые все равно тоже просили, чтобы доставили им продукты. То есть, они вообще, как бы, очень тяжело двигаются. Тогда уже помогали с контактами — куда звонить, чтобы эти продукты были им представлены. Очень много самоуправлений тоже с нами соединились, оставили свои контакты, куда люди могут звонить, если они не из Вильнюса, например, а из других местностей Литвы.

— А вы предоставляете помощь по всей стране?

— Ну, у нас бесплатный телефон 8-800-800-20, и мы отвечаем на все звонки, не важно даже [откуда]. Один звонок около Беларуси был. Так что если только знают наш номер, — звонят из всей Литвы, конечно. Иначе невозможно в Литве. Каждый человек должен эту помощь получить.

Телефон эмоциональной помощи пожилым людям — 8-800-800-20.