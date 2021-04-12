Сергей Лазарев и Влад Топалов объявили о воссоединении

В этом году группа Smash!! будет отмечать 20 лет со дня создания. В честь этой даты двое ее участников – Влад Топалов и Сергей Лазарев – решили подготовить совместное выступление.

Оно пройдет в рамках телепрограммы «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Со сцены певцы вживую исполнят легендарные хиты, которые зрители не слышали уже больше десяти лет. В эфир передача выйдет в это воскресенье.

Дуэт Лазарева и Топалова распался в 2004 году из-за многочисленных творческих разногласий. Говорят, что масла в огонь подлил и отец Влада, Михаил Топалов, который выступал в качестве продюсера. Однако несколько лет назад певцы смогли наладить контакт.

Источник