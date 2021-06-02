Сергей Шнуров представил свою новую группу

Музыкант и бывший лидер группировки «‎Ленинград»‎ Сергей Шнуров презентовал в Instagram свой новый проект — группу «‎Зоя»‎ и ее первый альбом «‎Это жизнь»‎.

«‎Поехали! Зоя!»‎ — написал Шнуров, который накануне удалил из своего Instagram все публикации и ото всех отписался.

В трек-лист дебютного сборника «‎Зои»‎ вошло 14 композиций, записанных в узнаваемой манере «‎Ленинграда»‎. Только теперь вместо Сергея Шнурова матерные песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.

Источник

Еще больше музыкальных новинок по ссылке