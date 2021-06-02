Сергей Шнуров представил свою новую группу

Музыкант и бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал в Instagram свой новый проект — группу «Зоя» и ее первый альбом «Это жизнь».
«Поехали! Зоя!» — написал Шнуров, который накануне удалил из своего Instagram все публикации и ото всех отписался.
В трек-лист дебютного сборника «Зои» вошло 14 композиций, записанных в узнаваемой манере «Ленинграда». Только теперь вместо Сергея Шнурова матерные песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.
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