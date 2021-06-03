Сергей Шнуров стал отцом в третий раз

Сергей Шнуров в третий раз стал отцом. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник.

Сообщается, что музыкант уехал с Петербургского международного экономического форума и срочно вылетел в Москву, потому что у его жены Ольги Абрамовой начались роды. Пол и имя ребенка пока не сообщаются.

У музыканта уже двое старших детей. В 1993 году первая жена Шнурова Мария Исмагилова родила дочь Серафиму. В 2000-м у Сергея родился сын Аполлон от второй супруги, Светланы Костицыной.

Напомним, что впервые о романе 48-летнего Сергея Шнурова и 30-летней Ольги Абрамовой заговорили три года назад. В октябре 2018-го стало известно, что Сергей женился на Ольге.

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